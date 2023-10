GRAINES DES TOILES – CINÉ CONCERT 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 22 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Projection du film « The bear » accompagné par le duo Oco. À partir de 3ans. Tarifs du festival (en pièce jointe). Tout public

Dimanche 2023-10-22 17:00:00 fin : 2023-10-22 . .

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Screening of the film « The bear » accompanied by the duo Oco. From 3 years. Festival prices (attached)

Proyección de la película « El oso » acompañado por el dúo Oco. A partir de 3 años. Precios del festival (adjuntos)

Vorführung des Films « The bear », begleitet vom Duo Oco. Ab 3 Jahren. Preise für das Festival (im Anhang)

