FESTIVAL GRAINES DES TOILES 1 Boulevard de Saint-Dié Gérardmer, 16 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

16ème Festival du Film pour Jeune Public. Animations, soirées, jeux, tout est prévu pour le grand plaisir de nos jeunes visiteurs sur le thème « Complétement givrés ! ».

Programme disponible en ligne à partir du 26 septembre.. Enfants

Vendredi 2023-10-16 fin : 2023-11-02 . .

1 Boulevard de Saint-Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



16th Film Festival for Young Audiences. Animations, parties, games, everything is planned for the great pleasure of our young visitors on the theme « Completely frosted!

Program available online from September 26.

16º Festival de Cine para Jóvenes. Entretenimiento, fiestas, juegos, todo está previsto para el gran placer de nuestros jóvenes visitantes sobre el tema « ¡Completamente helados!

Programa disponible en línea a partir del 26 de septiembre.

16. Filmfestival für junges Publikum. Animationen, Abendveranstaltungen, Spiele – alles ist zur großen Freude unserer jungen Besucher unter dem Motto « Vollkommen vereist! » vorgesehen.

Programm ab dem 26. September online verfügbar.

