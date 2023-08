CINE DEBAT « LES ALGUES VERTES » 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 1 octobre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Adaptation d’une BD, tirée d’une enquête de Inès Léraud, sur le scandale des algues vertes. Débat animé par J. F Fleck, vice-président de Vosges Nature Environnement.. Tout public

Dimanche 2023-10-01 17:00:00 fin : 2023-10-01 18:50:00. 6.5 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Adaptation of a comic strip based on an investigation by Inès Léraud into the green algae scandal. Debate moderated by J. F Fleck, vice-president of Vosges Nature Environnement.

Adaptación de un cómic basado en una investigación de Inès Léraud sobre el escándalo de las algas verdes. Debate moderado por J. F Fleck, vicepresidente de Vosges Nature Environnement.

Adaption eines Comics, der auf einer Untersuchung von Inès Léraud über den Grünalgenskandal beruht. Debatte unter der Leitung von J. F Fleck, Vizepräsident von Vosges Nature Environnement.

