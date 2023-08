DOCUMENTAIRE « JANE PAR CHARLOTTE » 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 20 septembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Jane Birkin filmé par Charlotte Gainsbourg dans un échange universel d’une mère et de sa fille.. Tout public

Mercredi 2023-09-20 18:00:00 fin : 2023-09-20 19:30:00. 6.5 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Jane Birkin filmed by Charlotte Gainsbourg in a universal exchange between mother and daughter.

Jane Birkin filmada por Charlotte Gainsbourg en un intercambio universal entre una madre y su hija.

Jane Birkin, gefilmt von Charlotte Gainsbourg in einem universellen Austausch einer Mutter und ihrer Tochter.

