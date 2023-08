CINE DEGUSTATION « VIGNERONNES » 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 15 septembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Documentaire de Guillaume Bodin. Tarif unique pour le cinéma et la dégustation.. Adultes

Vendredi 2023-09-15 19:00:00 fin : 2023-09-15 20:30:00. 6.5 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Documentary by Guillaume Bodin. One price for film and tasting.

Documental de Guillaume Bodin. Precio único para la película y la degustación.

Dokumentarfilm von Guillaume Bodin. Einheitstarif für Film und Weinprobe.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES