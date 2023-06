EXPO VITRAIL POP ART 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer, 20 juin 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Venez admirer les réalisations éclectiques de l’atelier de la MCL. Vernissage mardi 20 juin à 18h30.. Tout public

Vendredi 2023-06-20 à ; fin : 2023-06-30 . 0 EUR.

1 Boulevard de Saint Dié Maison de la Culture et des Loisirs

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Come and admire the eclectic creations of the MCL workshop. Opening Tuesday June 20 at 6:30 pm.

Venga a admirar las eclécticas creaciones del taller ACM. Inauguración el martes 20 de junio a las 18.30 h.

Bewundern Sie die eklektischen Errungenschaften des Ateliers der MCL. Vernissage am Dienstag, den 20. Juni um 18:30 Uhr.

