Formation « Racisme dans le cadre de l’éducation des jeunes » Vendredi 20 octobre, 09h30 1 Boulevard de l’Ecoute s’il Pleut 91000 Evry

Objectifs :

• Comprendre les stéréotypes et préjugés raciaux, leurs manifestations et leurs impacts sur les jeunes ;

• Développer sa capacité d’écoute et de soutien des jeunes s’estimant victimes de violences raciales ;

• Développer sa capacité à détecter les violences raciales dans le cadre de la jeunesse ;

• Être à même de susciter et d’animer une discussion sur cette problématique avec les jeunes ;

• Interroger ses propres biais en tant que professionnel.le en contact avec les jeunes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

Ressources Urbaines