Etat des lieux du racisme envers les habitant.e.s des quartiers prioritaires

2 et 5 octobre

1 Boulevard de l'Ecoute s'il Pleut 91000 Evry
Évry-Courcouronnes

Gratuit, sur inscription

Etat des lieux du racisme envers les habitant.e.s des quartiers prioritaires – Zoom sur le racisme dans le cadre de l'insertion professionnelle

Objectifs :

• Comprendre les origines du racisme, son évolution jusqu’à aujourd’hui et sa banalisation ;

• Développer la capacité à détecter les violences raciales ;

• Savoir écouter et soutenir des personnes victimes dans le cadre professionnel ;

• Connaître les démarches de prévention du racisme au travail

2023-10-02T09:30:00+02:00 – 2023-10-02T17:00:00+02:00

