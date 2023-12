Cet évènement est passé ATELIER D’OCCITAN GASCON 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens ATELIER D’OCCITAN GASCON 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens, 8 décembre 2023 17:30, Saint-Gaudens. Saint-Gaudens,Haute-Garonne Découvrir la culture locale par l’apprentissage de la langue régionale !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. 130 EUR.

1 Boulevard Charles de Gaulle ESPACE JEUNESSE DE LA M.J.C.

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Discover local culture by learning the regional language! Descubra la cultura local aprendiendo la lengua regional Entdecken Sie die lokale Kultur durch das Erlernen der Regionalsprache! Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Heure : 17:30 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Code postal 31800 Lieu 1 Boulevard Charles de Gaulle Adresse 1 Boulevard Charles de Gaulle ESPACE JEUNESSE DE LA M.J.C. Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Lieu Ville 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Latitude 43.10865 Longitude 0.72086 latitude longitude 43.10865;0.72086

1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/