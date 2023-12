Les rendez-vous gourmands 1 boulevard Bontemps Gardanne, 4 décembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

L’office de tourisme vous donne rendez-vous pour des après-midi de dégustations et de (re)découverte de produits locaux pour préparer les fêtes de fin d’année..

2023-12-06 15:00:00 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

1 boulevard Bontemps Office de tourisme de Gardanne

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The tourist office invites you to an afternoon of tasting and (re)discovery of local products in preparation for the festive season.

La Oficina de Turismo le invita a una tarde de degustación y (re)descubrimiento de los productos locales para preparar las fiestas.

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie zu Nachmittagen mit Verkostungen und der (Wieder-)Entdeckung lokaler Produkte ein, um sich auf die Feiertage vorzubereiten.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de Gardanne