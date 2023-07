Soirée « Welcome back » Tour de France 1 Bonde Montagne, 8 juillet 2023, Montagne.

Montagne,Gironde

Soirée « Welcome back » Tour de France à l’occasion de l’étape Libourne – Limoges, le samedi 8 juillet à 18h30 au Château Côtes de Bonde à Montagne !

Au programme : Apéro – Repas – Concert

Réservation recommandée.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

1 Bonde Château Côtes de Bonde

Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome back » Tour de France evening for the Libourne – Limoges stage, Saturday July 8 at 6.30pm at Château Côtes de Bonde in Montagne!

Program: Aperitif – Meal – Concert

Booking recommended

Velada « Welcome back » del Tour de Francia para la etapa Libourne – Limoges, el sábado 8 de julio a las 18.30 h en el Château Côtes de Bonde, en Montagne

Programa: Aperitivo – Comida – Concierto

Se recomienda reservar

Welcome back »-Abend zur Tour de France anlässlich der Etappe Libourne – Limoges am Samstag, den 8. Juli um 18.30 Uhr im Château Côtes de Bonde in Montagne!

Auf dem Programm: Aperitif – Essen – Konzert

Reservierung empfohlen

