Exposition de peinture de l’artiste aixoise Aurélie Blanchet 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence, 13 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’artiste aixoise Aurélie Blanchet présente ses peintures lors d’une exposition intitulée « Regards du monde ».

2023-11-13 fin : 2023-11-25 . .

1 bis rue Matheron Galerie Azimut

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Aix artist Aurélie Blanchet presents her paintings in an exhibition entitled « Regards du monde »

La artista de Aix-en-Provence Aurélie Blanchet presenta sus cuadros en una exposición titulada « Regards du monde »

Die Aachener Künstlerin Aurélie Blanchet präsentiert ihre Gemälde in einer Ausstellung mit dem Titel « Regards du monde »

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence