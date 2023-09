De poils et de plumes 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence, 11 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Exposition de dessins et peintures sur le thème des animaux avec des mammifères et des oiseaux..

2023-10-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. .

1 bis rue Matheron Galerie Azimut

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of drawings and paintings on the theme of animals, with mammals and birds.

Exposición de dibujos y pinturas sobre el tema de los animales, con mamíferos y aves.

Ausstellung von Zeichnungen und Gemälden zum Thema Tiere mit Säugetieren und Vögeln.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence