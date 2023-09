(IM)MOBILES 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence, 3 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’exposition (IM)MOBILES vous propose une conversation entre les peintures à l’huile de Clare Trevens et l’art cinétique d’Instabile Art..

2023-10-03 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

1 bis rue Matheron Galerie Azimut

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The (IM)MOBILES exhibition offers a conversation between the oil paintings of Clare Trevens and the kinetic art of Instabile Art.

La exposición (IM)MOBILES es una conversación entre los óleos de Clare Trevens y el arte cinético de Instabile Art.

Die Ausstellung (IM)MOBILES bietet Ihnen eine Konversation zwischen den Ölgemälden von Clare Trevens und der kinetischen Kunst von Instabile Art.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence