Jardins secrets 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence, 17 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Peintre aixoise et historienne de l’Art, Isabelle Barnasson s’inspire de son parcours pour créer des œuvres graphiques en lien avec le végétal, le minéral et l’animal..

2023-07-17 fin : 2023-07-29 . .

1 bis rue Matheron Galerie Azimut

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Painter and art historian from Aix-en-Provence, Isabelle Barnasson draws inspiration from her background to create graphic works linked to plants, minerals and animals.

Pintora e historiadora del arte de Aix-en-Provence, Isabelle Barnasson se inspira en su formación para crear obras gráficas relacionadas con plantas, minerales y animales.

Isabelle Barnasson, Malerin aus Aix und Kunsthistorikerin, lässt sich von ihrem Hintergrund inspirieren, um grafische Werke zu schaffen, die mit Pflanzen, Mineralien und Tieren in Verbindung stehen.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence