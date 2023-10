Atelier manga 1 bis Rue Gambetta Bedous, 4 novembre 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

Vivez un moment privilégié avec Michaël Almodovar pour échanger et s’initier à la pratique concrète du dessin/manga. Les bases de la création d’un character design, d’un personnage, seront abordées et vous pourrez laisser parler votre créativité sous les conseils avisés du mangaka.

A partir de 8 ans sur inscription..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:30:00. EUR.

1 bis Rue Gambetta Bibliothèque de Bedous

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Experience a privileged moment with Michaël Almodovar to exchange ideas and learn about the practical side of drawing/manga. The basics of character design will be covered, and you’ll be able to let your creativity flow under the mangaka?s expert guidance.

Ages 8 and up, registration required.

Únase a Michaël Almodovar en un momento privilegiado de debate e introducción a los aspectos prácticos del dibujo y el manga. Se tratarán los fundamentos del diseño de personajes, y podrás dejar fluir tu creatividad bajo la experta guía del mangaka.

A partir de 8 años, inscripción obligatoria.

Erleben Sie einen besonderen Moment mit Michaël Almodovar, um sich auszutauschen und sich in die konkrete Praxis des Zeichnens/Mangas einzuführen. Die Grundlagen der Erstellung eines Charakterdesigns und einer Figur werden besprochen und Sie können Ihrer Kreativität unter der Anleitung des Mangaka freien Lauf lassen.

Ab 8 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn