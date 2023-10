Atelier grimoires magiques 1 bis Rue Gambetta Bedous, 28 octobre 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

L’artiste Sara Branger nous fait le plaisir de revenir dans le Haut-Béarn pour célébrer la fête d’Halloween avec deux ateliers autour des sorcières, des potions et des grimoires.

Filtres, onguents et élixirs : deux écailles de tritons cendrés, une pincée de corne brûlée, un dé à coudre de poudre de limaces noires, un filet de bave de crapaud… Une infusion de valériane, deux fleurs belladone, un peu de garance séchée… Abracadabra… Que je me transforme en sorcier-ère !

Inventer des animaux fantastiques, des potions magiques, des formules magiques à travers l’observation de bestiaires et de livres de plantes médicinales pour créer son « grimoire magique » personnalisé..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:00:00. EUR.

1 bis Rue Gambetta Bibliothèque de Bedous

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For children aged 6 to 12.

Artist Sara Branger returns to Haut-Béarn to celebrate Halloween with two workshops on witches, potions and grimoires.

Filters, ointments and elixirs: two newt scales, a pinch of burnt horn, a thimbleful of black slug powder, a trickle of toad slime? An infusion of valerian, two belladonna flowers, a little dried madder? Abracadabra? Turn me into a wizard!

Invent fantastic animals, magic potions and magical formulas by observing bestiaries and books on medicinal plants to create your own personalized « magic grimoire ».

Para niños de 6 a 12 años.

La artista Sara Branger vuelve a Haut-Béarn para celebrar Halloween con dos talleres sobre brujas, pociones y grimorios.

Filtros, ungüentos y elixires: dos escamas de tritón gris, una pizca de cuerno quemado, un dedal de polvo de babosa negra, un chorrito de baba de sapo? ¿Una infusión de valeriana, dos flores de belladona, un poco de rubia seca? ¿Abracadabra? ¡Conviérteme en un mago!

Inventa animales fantásticos, pociones mágicas y fórmulas mágicas consultando bestiarios y libros de plantas medicinales para crear tu propio « grimorio mágico » personalizado.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Die Künstlerin Sara Branger kehrt in den Haut-Béarn zurück, um Halloween mit zwei Workshops rund um Hexen, Zaubertränke und Grimoires zu feiern.

Filter, Salben und Elixiere: zwei Schuppen von Kammmolchen, eine Prise gebranntes Horn, ein Fingerhut voll Pulver von schwarzen Schnecken, ein Spritzer Krötenschleim? Ein Baldriantee, zwei Tollkirschenblüten, etwas getrocknetes Krapp? Abrakadabra? Ich soll mich in eine Hexe oder einen Zauberer verwandeln!

Erfinden Sie fantastische Tiere, Zaubertränke und magische Formeln, indem Sie Bestiarien und Heilpflanzenbücher betrachten, um Ihr persönliches « magisches Grimoire » zu erstellen.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn