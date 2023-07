Rallye découverte guidé dans Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume Versailles, 25 février 2023, Versailles.

Versailles,Yvelines

Partez à la recherche de nombreux détails et décors sur les façades de la ville ! Un guide accompagne votre quête et vous dévoile les secrets renfermés par chacun : autant d’aspects méconnus de cette cité placée au cœur de l’Histoire de France….

2023-02-25 15:00:00 fin : 2023-02-25 16:30:00. EUR.

1 bis rue du Jeu de Paume Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Versailles 78000 Yvelines Île-de-France



Go in search of many details and decorations on the facades of the city! A guide accompanies your quest and reveals the secrets hidden by each one: so many unknown aspects of this city placed in the heart of the History of France…

Vaya en busca de los numerosos detalles y decoraciones de las fachadas de la ciudad Un guía le acompañará en su búsqueda y le revelará los secretos ocultos en cada una de ellas: tantos aspectos poco conocidos de esta ciudad en el corazón de la historia de Francia…

Machen Sie sich auf die Suche nach zahlreichen Details und Verzierungen an den Fassaden der Stadt! Ein Führer begleitet Sie auf Ihrer Suche und enthüllt Ihnen die Geheimnisse, die in jedem Detail verborgen sind: so viele unbekannte Aspekte dieser Stadt im Herzen der französischen Geschichte…

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc