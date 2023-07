Brasserie d’Yvois 1 bis rue du faubourg Carignan, 12 juillet 2023, Carignan.

Carignan,Ardennes

La Brasserie d’Yvois est installée le long de la Chiers dans un ancien moulin du 19 éme siècle. Tout est prévu pour le plaisir du visiteur : salle de réception, salle de Brassage, espace bar avec shop, terrasse et surtout de la bonne bière. L’entreprise est spécialisée dans la production de bières de haute fermentation avec refermentation en bouteille par ajout de sucre et de levure avant le conditionnement pour acquérir sa maturation naturelle. Elle propose une large palette de bières artisanales(dont 2 bières vieillit en fût de chêne). Au niveau de la fabrication, le caractère artisanal prime, la recherche de l’excellence de la bière passe par la qualité de l’eau de source de Carignan que nous utilisons. La spécialité de la brasserie est d’offrir une visite de ses installations pour découvrir le processus de fabrication de la bière. Suivie d’une dégustation de nos bières. Nos Activités : – Fabrication et vente de bières artisanales – Visites et dégustations à la Brasserie – Location de la salle de réception(mariage, entreprise, anniversaire, …) – Cours de brassage-Le week-end (vendredi et samedi) Restauration et groupe de musique – Grande terrasse en été Horaire : Ouvert tous les jours en semaine de 10h à 18h et le week-end (vendredi et samedi de 10h à 21h) Dimanche fermé.

1 bis rue du faubourg

Carignan 08110 Ardennes Grand Est



The Brewery of Yvois is installed along the Chiers in an old mill of the 19th century. Everything is provided for the pleasure of the visitor: reception room, brewing room, bar area with shop, terrace and especially good beer. The company is specialized in the production of high fermentation beers with refermentation in the bottle by adding sugar and yeast before the packaging to acquire its natural maturation. It offers a wide range of craft beers (including 2 beers aged in oak barrels). At the level of the manufacturing, the artisanal character takes precedence, the research of the excellence of the beer passes by the quality of the spring water of Carignan which we use. The specialty of the brewery is to offer a tour of its facilities to discover the process of making beer. Followed by a tasting of our beers. Our Activities: – Manufacturing and sale of craft beers – Visits and tastings at the brewery – Rental of the reception room (wedding, company, birthday, …) – Brewing courses – Weekend (Friday and Saturday) Restoration and music group – Large terrace in summer Schedule: Open daily weekdays from 10am to 18pm and weekends (Friday and Saturday from 10am to 21h) Sunday closed

La Brasserie d’Yvois está situada a orillas del río Chiers, en un antiguo molino del siglo XIX. Todo está previsto para el placer del visitante: sala de recepción, sala de elaboración, zona de bar con tienda, terraza y, sobre todo, buena cerveza. La empresa está especializada en la producción de cervezas de alta fermentación con refermentación en botella mediante la adición de azúcar y levadura antes del envasado para que adquieran su maduración natural. Ofrece una amplia gama de cervezas artesanales (incluidas 2 cervezas envejecidas en barricas de roble). En términos de producción, el carácter artesanal es primordial, y la búsqueda de la excelencia en la cerveza se basa en la calidad del agua de manantial de Cariñena que utilizamos. La especialidad de la cervecería es ofrecer una visita a sus instalaciones para descubrir el proceso de elaboración de la cerveza. A continuación, degustación de nuestras cervezas. Nuestras actividades: – Producción y venta de cervezas artesanales – Visitas y degustaciones en la cervecería – Alquiler de la sala de recepción (bodas, empresas, cumpleaños, etc.) – Cursos de elaboración de cerveza – Fines de semana (viernes y sábados) – Catering y banda de música – Amplia terraza en verano Horario: Abierto todos los días entre semana de 10:00 a 18:00 y los fines de semana (viernes y sábados de 10:00 a 21:00) Domingos cerrado

Die Brasserie d’Yvois befindet sich entlang des Flusses Chiers in einer alten Mühle aus dem 19. Alles ist für das Vergnügen des Besuchers vorgesehen: Empfangsraum, Brauhaus, Barbereich mit Shop, Terrasse und vor allem gutes Bier. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von obergärigen Bieren spezialisiert, die vor der Abfüllung durch Zugabe von Zucker und Hefe in der Flasche nachgären, um ihre natürliche Reifung zu erlangen. Es bietet eine breite Palette an handwerklich gebrauten Bieren an (darunter zwei im Eichenfass gereifte Biere). Bei der Herstellung steht der handwerkliche Charakter im Vordergrund. Die Suche nach einem hervorragenden Bier erfolgt über die Qualität des Carignan-Quellwassers, das wir verwenden. Die Spezialität der Brauerei besteht darin, dass sie eine Besichtigung ihrer Anlagen anbietet, um den Herstellungsprozess des Bieres zu entdecken. Anschließend folgt eine Verkostung unserer Biere. Unsere Aktivitäten: – Herstellung und Verkauf von handwerklich gebrauten Bieren – Besichtigungen und Verkostungen in der Brauerei – Vermietung des Veranstaltungsraums(Hochzeit, Unternehmen, Geburtstag, …) – Braukurse-Wochenende (Freitag und Samstag) Gastronomie und Musikgruppe – Große Terrasse im Sommer Öffnungszeiten: Wochentags täglich von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende (Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr) Sonntag geschlossen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme