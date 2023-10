MOIS DU DOC 1 bis Rue du Château d’Eau Noé, 10 novembre 2023, Noé.

Noé,Haute-Garonne

A l’occasion du mois du doc, la médiathèque de Noé vous propose la projection du film documentaire : « Dernières nouvelles du cosmos « le vendredi 10 novembre à 20h30..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 22:30:00. .

1 bis Rue du Château d’Eau MÉDIATHÈQUE DE NOÉ

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie



As part of the Month of the Documentary, the Noé media library will be screening the documentary film « Dernières nouvelles du cosmos » on Friday November 10 at 8:30pm.

Con motivo del Mes del Documental, la mediateca de Noé proyecta el documental « Dernières nouvelles du cosmos » el viernes 10 de noviembre a las 20.30 horas.

Anlässlich des Monats des Dokuments zeigt die Mediathek von Noé am Freitag, den 10. November um 20.30 Uhr den Dokumentarfilm: « Dernières nouvelles du cosmos »- « Letzte Nachrichten aus dem Kosmos ».

