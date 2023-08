CLUB DISCUSSION 1 bis rue du château d’eau Noé, 23 septembre 2023, Noé.

Noé,Haute-Garonne

La médiathèque de Noé organise son club de discussion sur le thème du Rugby..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

1 bis rue du château d’eau MEDIATHEQUE DE NOE

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie



The Noé media library is organizing its discussion club on the theme of Rugby.

La mediateca de Noé organiza un club de debate sobre el rugby.

Die Mediathek in Noé veranstaltet ihren Diskussionsclub zum Thema Rugby.

Mise à jour le 2023-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE