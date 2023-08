LIVRES EN PAROLES 1 Bis Rue du Château d’Eau Noé, 16 septembre 2023, Noé.

Noé,Haute-Garonne

La médiathèque de Noé organise son Club lecture, animé par Geneviève Letellier le samedi 16 septembre à 10h30..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

1 Bis Rue du Château d’Eau MEDIATHEQUE DE NOE

Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie



The Noé multimedia library is organizing its Book Club, led by Geneviève Letellier, on Saturday September 16 at 10:30 am.

La biblioteca multimedia de Noé organiza su Club de Lectura, dirigido por Geneviève Letellier, el sábado 16 de septiembre a las 10.30 h.

Die Mediathek in Noé veranstaltet am Samstag, den 16. September um 10:30 Uhr ihren Leseclub, der von Geneviève Letellier geleitet wird.

