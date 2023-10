Café réparation 1 bis Rue du Baron Sauzé-Vaussais, 28 octobre 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

Café réparation

Samedi 28 octobre2023 de 9h00 à 12h00

Médiathèque La Fabrik

Apportez et apprenez à réparer.

Mettez-vous à l’ouvrage en compagnie de réparateurs bénévoles dans une ambiance conviviale, chaleureuse et solidaire !.

1 bis Rue du Baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Café réparation

Saturday, October 28, 2023 from 9:00 a.m. to 12:00 p.m

La Fabrik multimedia library

Bring and learn to repair.

Get to work with volunteer repairers in a warm, friendly and supportive atmosphere!

Café réparation

Sábado 28 de octubre de 2023 de 9.00 a 12.00 horas

Biblioteca multimedia La Fabrik

Trae y aprende a reparar.

Trabaja con reparadores voluntarios en un ambiente agradable y solidario

Café Reparatur

Samstag, 28. Oktober2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr

Mediathek La Fabrik

Mitbringen und lernen, wie man repariert.

Machen Sie sich gemeinsam mit freiwilligen Reparateuren in einer freundlichen, herzlichen und solidarischen Atmosphäre an die Arbeit!

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays Mellois