Exposition peinture par Sébastien Momot « Ombres et lumières » 1 bis rue du Baron Sauzé-Vaussais, 4 juillet 2023, Sauzé-Vaussais.

Sauzé-Vaussais,Deux-Sèvres

.Exposition de peinture par Sébastien Momot « Ombres et Lumières » à la médiathèque « La Fabrik » à Sauzé-Vaussais du 4 au 29 juillet.

Gratuit.

Médiathèque Municipale «La Fabrik» 1 bis rue du Baron

Tél. 05 49 29 56 61.

2023-07-04 fin : 2023-07-29 . .

1 bis rue du Baron Médiathèque La Fabrik

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



painting exhibition by Sébastien Momot « Ombres et Lumières » at « La Fabrik » media library in Sauzé-Vaussais from July 4 to 29.

Free admission.

Médiathèque Municipale « La Fabrik » 1 bis rue du Baron

Tel. 05 49 29 56 61

exposición de pintura de Sébastien Momot « Ombres et Lumières » en la mediateca « La Fabrik » de Sauzé-Vaussais del 4 al 29 de julio.

Entrada gratuita.

Mediateca Municipal « La Fabrik » 1 bis rue du Baron

Tel. 05 49 29 56 61

gemäldeausstellung von Sébastien Momot « Ombres et Lumières » in der Mediathek « La Fabrik » in Sauzé-Vaussais vom 4. bis 29. Juli.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Städtische Mediathek « La Fabrik » 1 bis rue du Baron

Tel. 05 49 29 56 61

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Pays Mellois