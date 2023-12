MEUTRE EN KIOSQUE 1 bis rue Drouin Nancy, 1 décembre 2023, Nancy.

Le Cercle du Travail accueillera la Compagnie de Théâtre MOIJETOUTSEUL pour leur spectacle MEUTRE EN KIOSQUE.

Un spectacle interactif où vous êtes l’enquêteur.

Réservation indispensable :

– directement auprès du Secrétariat du Cercle du Travail les Mardis et Jeudis après-midi 03 83 35 37 96

– ou au numéro suivant 06 07 11 18 96

« Douvres, année 1913.

Au Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande, comme dans le reste de l’Europe d’ailleurs, on ne se faisait guère d’illusions quant à ce qu’il allait advenir de notre jeunesse… Riches industriels et puissants de ce monde, sur fond de crises diplomatiques, allaient bientôt réduire à néant les espoirs d’un avenir que l’on imaginait radieux, dessiné par les prouesses du grand siècle dernier.

Mais moi, c’est avant tout le monde que ma vie s’est effondrée… ».

« Le 16 décembre prochain au Cercle du Travail à 17h, venez prouver l’innocence de Maurice Lefebvre avant qu’il ne soit trop trad, et ainsi découvrir qui a tué Alice Morton, la promise du Duc Evan Madisson!

Le temps presse! ». Tout public

Samedi 2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 18:30:00. 0 EUR.

1 bis rue Drouin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Le Cercle du Travail welcomes the Compagnie de Théâtre MOIJETOUTSEUL for their show MEUTRE EN KIOSQUE.

An interactive show in which you are the investigator.

Reservations essential :

– directly with the Cercle du Travail Secretariat on Tuesday and Thursday afternoons 03 83 35 37 96

– or on 06 07 11 18 96

« Dover, year 1913.

In the United Kingdom of Great Britain and Ireland, as in the rest of Europe, there were few illusions about what was to become of our youth? Wealthy industrialists and the world?s powerful, against a backdrop of diplomatic crises, were soon to dash the hopes of a future we had imagined to be radiant, shaped by the prowess of the last great century.

But for me, my life collapsed before the rest of the world… ».

« On December 16 at Cercle du Travail at 5pm, come and prove Maurice Lefebvre’s innocence before it’s too late, and find out who killed Alice Morton, Duke Evan Madisson’s bride!

Time is running out! »

El Cercle du Travail recibe a la Compagnie de Théâtre MOIJETOUTSEUL con su espectáculo MEUTRE EN KIOSQUE.

Un espectáculo interactivo en el que usted es el investigador.

Reserva obligatoria:

– directamente en la Secretaría del Cercle du Travail los martes y jueves por la tarde 03 83 35 37 96

– o en el 06 07 11 18 96

« Dover, 1913

En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, como en el resto de Europa, había pocas ilusiones sobre lo que iba a ser de nuestra juventud? Los industriales ricos y los poderosos del mundo, con un telón de fondo de crisis diplomáticas, pronto iban a truncar las esperanzas de un futuro que imaginábamos radiante, modelado por los logros del último gran siglo.

Pero para mí, fue ante el resto del mundo cuando mi vida se derrumbó… ».

« El 16 de diciembre a las 17h en el Cercle du Travail, venga a probar la inocencia de Maurice Lefebvre antes de que sea demasiado tarde, ¡y descubra quién mató a Alice Morton, la prometida del duque Evan Madisson!

El tiempo se acaba »

Der Cercle du Travail empfängt die Theatergruppe MOIJETOUTSEUL für ihre Aufführung MEUTRE EN KIOSQUE.

Ein interaktives Schauspiel, bei dem Sie der Ermittler sind.

Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich :

– direkt beim Sekretariat des Cercle du Travail dienstags und donnerstags nachmittags 03 83 35 37 96

– oder unter folgender Nummer 06 07 11 18 96

« Dover, im Jahr 1913.

Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland, wie übrigens auch im restlichen Europa, machte man sich keine Illusionen darüber, was aus unserer Jugend werden würde Reiche Industrielle und die Mächtigen dieser Welt würden bald mit diplomatischen Krisen die Hoffnungen auf eine strahlende Zukunft zunichte machen, die man sich durch die Errungenschaften des letzten Jahrhunderts vorgestellt hatte.

Aber mein Leben ist vor allen anderen zusammengebrochen… ».

« Am 16. Dezember um 17 Uhr im Cercle du Travail können Sie Maurice Lefebvres Unschuld beweisen, bevor es zu spät ist, und herausfinden, wer Alice Morton, die Verlobte des Herzogs Evan Madisson, getötet hat!

Die Zeit drängt! »

