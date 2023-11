CONCERT – DENIS JARO SINSKY 1 bis rue Drouin Nancy, 18 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

« Avec Denis Jaro Sinski et sa « machine à remonter le temps », impossible que le hasard ne soit pas heureux.

A coups de boucles et de rifs (le type joue de tous les instruments) voilà notre homme proposant de voler sur des inspirations, des rythmes et des couleurs musicales à chaque fois variées et différentes, avec des escales, au petit bonheur, en terres rock, punk ou blues.

Paré au décollage ! »

ENTREE LIBRE – PARTICIPATION LIBRE ET CONSCIENTE. Tout public

Samedi 2023-11-18 18:00:00 fin : 2023-11-18 19:15:00. 0 EUR.

1 bis rue Drouin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



« With Denis Jaro Sinski and his « time machine », it’s impossible for chance to be unlucky.

With loops and riffs (the guy plays all the instruments), our man offers to fly on inspirations, rhythms and musical colors each time varied and different, with stopovers, at random, in rock, punk or blues lands.

Ready for take-off!

FREE ENTRY – FREE AND CONSCIOUS PARTICIPATION

« Con Denis Jaro Sinski y su « máquina del tiempo », es imposible no tener suerte.

A base de loops y riffs (el tipo toca todos los instrumentos), nuestro hombre nos propone sobrevolar inspiraciones, ritmos y colores musicales variados y diferentes cada vez, con escalas en el rock, el punk o el blues.

¡Listo para el despegue!

ENTRADA LIBRE – PARTICIPACIÓN LIBRE Y CONSCIENTE

« Mit Denis Jaro Sinski und seiner « Zeitmaschine » ist es unmöglich, dass der Zufall nicht glücklich ist.

Mit Loops und Rifs (der Mann spielt alle Instrumente) fliegt unser Mann auf Inspirationen, Rhythmen und musikalischen Farben, die jedes Mal anders und vielfältig sind.

Bereit zum Abheben! »

FREIER EINTRITT – FREIE UND BEWUSSTE TEILNAHME

Mise à jour le 2023-10-30 par DESTINATION NANCY