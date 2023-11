Séance spéciale accompagnée d’une rencontre : Vincent doit mourir 1 bis Rue des Frères Degand Gannat, 5 décembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

« Vincent doit mourir » est un film de Stephan Castang. Tourné dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la séance du film sera accompagnée d’une rencontre avec Julien Duverger, cascadeur ayant participé au film..

2023-12-05 20:00:00 fin : 2023-12-05 22:30:00. EUR.

1 bis Rue des Frères Degand Cinéma Le Chardon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Vincent doit mourir » is a film by Stephan Castang. Shot in the Auvergne-Rhône-Alpes region, the film screening will be accompanied by a meeting with Julien Duverger, the stuntman who took part in the film.

« Vincent doit mourir » es una película de Stephan Castang. Rodada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, la proyección irá acompañada de un encuentro con Julien Duverger, el doble de acción que participó en la película.

« Vincent doit mourir » ist ein Film von Stephan Castang. Der Film wurde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes gedreht. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Treffen mit Julien Duverger statt, einem Stuntman, der am Film mitgewirkt hat.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme Val de Sioule