Festival « Cinéma mon amour » – 2ème édition 1 bis Rue des Frères Degand Gannat, 20 octobre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Seconde édition pour le Festival «Cinéma mon Amour» ! Du 20 au 22 octobre 2023, retrouvez, dans les deux cinémas, une sélection de films autour de deux thématiques : «les dinosaures», et «le sport» !.

2023-10-20 14:00:00 fin : 2023-10-22 22:30:00. EUR.

1 bis Rue des Frères Degand Cinéma Le Chardon / Clap Ciné

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Second edition of the « Cinéma mon Amour » Festival! From October 20 to 22, 2023, both cinemas will be showing a selection of films on two themes: « dinosaurs » and « sport »!

¡Segunda edición del Festival « Cinéma mon Amour »! Del 20 al 22 de octubre de 2023, ambos cines proyectarán una selección de películas sobre dos temas: « los dinosaurios » y « el deporte »

Zweite Ausgabe des Festivals « Cinéma mon Amour »! Vom 20. bis 22. Oktober 2023 können Sie in beiden Kinos eine Auswahl an Filmen zu zwei Themen sehen: « Dinosaurier » und « Sport »!

