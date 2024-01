Nuit de la Lecture 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax, samedi 20 janvier 2024.

Saint-Paul-lès-Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:45:00

fin : 2024-01-20

10h45 Spectacle En’Corps!

Un spectacle fantaisiste qui questionne de façon ludique et sensible le droit à la bizarrerie et au bonheur à travers l’histoire de Sacha. Gratuit, sur inscription au 05 58 91 20 68 (dans la limite du nombre de places disponibles)

Dès 14h Atelier Yoga adulte par Mayana Duhau

Découvrez le bien-être et la redécouverte de soi lors de notre atelier de yoga axé sur le corps pour adultes.

Dès 16h30 Atelier Yoga enfant par Anaël Cardonnet

Rejoignez cette initiation pour offrir à vos petits une expérience joyeuse et enrichissante, où la magie du yoga éveille la créativité et renforce la confiance en soi.

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-08 par OT Grand Dax