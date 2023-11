Dictée: » Mademoiselle de la Ferté » de Pierre Benoit 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax, 16 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Déjouez les pièges et subtilités de roman, et mettez à l’épreuve vos connaissances grammaticales, syntaxiques et orthographiques de manière conviviale. Dès 12 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Outsmart the traps and subtleties of the novel, and put your grammatical, syntactical and spelling skills to the test in an easy-to-use way. Ages 12 and up.

Domina las trampas y sutilezas de la novela, y pon a prueba tus habilidades gramaticales, sintácticas y ortográficas de forma divertida. A partir de 12 años.

Umgehe die Fallen und Feinheiten eines Romans und stelle deine Grammatik-, Syntax- und Rechtschreibkenntnisse auf benutzerfreundliche Weise auf die Probe. Ab 12 Jahren.

