Spectacle: « Il était une fois…le père Noël » 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax, 9 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Par la Cie Les Passagers du vent. Ce spectacle entraîne les petits et grands à la découverte des origines du Père Noël du Father Christmas britannique au Santa Claus nord-américain, sans oublier Sinterklaas néerlandais (Saint Nicolas). Un tour du monde conté et musical.

Dès 4 ans..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



By Cie Les Passagers du vent. This show takes young and old alike on a discovery of the origins of Santa Claus, from the British Father Christmas to the North American Santa Claus, not forgetting the Dutch Sinterklaas (Saint Nicholas). A musical tour of the world.

Ages 4 and up.

Por Cie Les Passagers du vent. Este espectáculo lleva a grandes y pequeños a descubrir los orígenes de Papá Noel, desde el Papá Noel británico hasta el Papá Noel norteamericano, sin olvidar al Sinterklaas (San Nicolás) holandés. Una vuelta al mundo musical.

A partir de 4 años.

Von der Cie Les Passagers du vent. Diese Show führt kleine und große Zuschauer auf eine Entdeckungsreise zu den Ursprüngen des Weihnachtsmanns, vom britischen Father Christmas bis zum nordamerikanischen Santa Claus, und nicht zu vergessen den niederländischen Sinterklaas (Sankt Nikolaus). Eine erzählte und musikalische Weltreise.

Ab 4 Jahren.

