Il était une fois ….le Père Noël 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax, 1 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Petits et grands sont entraînés à la découverte des origines du Père Noël, du Father Christmas britannique au Santa Claus nord-américain, sans oublier Sinterklaas néerlandais (Saint Nicolas).

Un tour du monde conté et musical avec des chansons et des musiques rythmées qui font de ce spectacle un moment de partage culturel réjouissant. Par la compagnie Les passagers du vent.

Tout public, dès 4 ans..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Young and old alike are taken on a discovery of the origins of Santa Claus, from the British Father Christmas to the North American Santa Claus, not forgetting the Dutch Sinterklaas (Saint Nicholas).

A storytelling and musical tour of the world, with rhythmic songs and music that make this show a delightful moment of cultural sharing. By the company Les passagers du vent.

For all ages 4 and up.

Grandes y pequeños están invitados a descubrir los orígenes de Papá Noel, desde el Papá Noel británico hasta el Papá Noel norteamericano, sin olvidar al Sinterklaas (San Nicolás) holandés.

Un recorrido narrativo y musical por el mundo, con canciones y músicas rítmicas que hacen de este espectáculo un delicioso momento de intercambio cultural. A cargo de la compañía Les passagers du vent.

Para todas las edades, a partir de 4 años.

Groß und Klein werden auf eine Entdeckungsreise zu den Ursprüngen des Weihnachtsmannes mitgenommen, vom britischen Father Christmas über den nordamerikanischen Santa Claus bis hin zum niederländischen Sinterklaas (Sankt Nikolaus).

Eine erzählte und musikalische Weltreise mit rhythmischen Liedern und Musik, die aus dieser Aufführung einen erfreulichen Moment des kulturellen Austauschs machen. Von der Kompanie Les passagers du vent.

Für alle Altersgruppen, ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Grand Dax