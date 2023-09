Visite Maison de Pierre Benoit 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax, 28 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Découvrez le charme de la maison de famille de l’écrivain académicien..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the charm of the family home of the academic writer.

Descubra el encanto de la casa familiar del escritor académico.

Entdecken Sie den Charme des Familienhauses des Schriftstellers und Akademikers.

