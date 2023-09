Spectacle conté: « Les histoires de Nathalie- ma fabrique à mots 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax, 30 septembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax,Landes

Il était une fois une conteuse…pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Le chemin des histoires de Nathalie fait un détour dans notre médiathèque pour un spectacle conté sur le thème de la musique.

Sur inscription, tout public, dès 4 ans..

1 bis rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Once upon a time, there was a storyteller? for young and old alike. Nathalie’s story trail takes a detour into our media library for a storytelling show on the theme of music.

Registration required, all ages 4 and up.

Érase una vez un cuentacuentos… para grandes y pequeños. La ruta de los cuentos de Nathalie se desvía por nuestra mediateca para un espectáculo de cuentacuentos sobre el tema de la música.

Inscripción obligatoria, a partir de 4 años.

Es war einmal eine Geschichtenerzählerin?für die Kleinen, aber auch für die Größeren. Nathalies Weg der Geschichten macht einen Abstecher in unsere Mediathek, wo sie ein Märchenspiel zum Thema Musik aufführt.

Mit Anmeldung, für alle Altersgruppen ab 4 Jahren.

