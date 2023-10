VISITE COMMENTÉE DE LA SAVONNERIE DE MARCEL 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz, 26 octobre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

« Bienvenue à la Savonnerie de Marcel ! Poussez la porte de notre Savonnerie Artisanale et venez à la rencontre d’artisans passionnés qui fabriquent le savon selon la méthode traditionnelle et ancestrale de la saponification à froid..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 13:30:00. .

1 bis rue de la Taillée Bourgneuf en Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Welcome to La Savonnerie de Marcel! Push open the door of our Savonnerie Artisanale and meet the passionate craftsmen who make soap using the traditional, ancestral method of cold saponification.

« ¡Bienvenido a la Savonnerie de Marcel! Abra la puerta de nuestra Savonnerie Artisanale y venga a conocer a los apasionados artesanos que fabrican el jabón según el método tradicional y ancestral de saponificación en frío.

« Willkommen in der Seifenfabrik von Marcel! Öffnen Sie die Tür unserer Handwerksseifenfabrik und lernen Sie leidenschaftliche Handwerker kennen, die Seife nach der traditionellen und althergebrachten Methode der Kaltverseifung herstellen.

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire