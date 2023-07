Escape Game – La Dame du Lac 1 bis rue de la Cachotte Giffaumont-Champaubert, 12 juillet 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Vivez un escape game en plein air exclusif en toute autonomie et sauvez la Dame du Lac !.

fin : . EUR.

1 bis rue de la Cachotte Station Nautique

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Experience an exclusive outdoor escape game in complete autonomy and save the Lady of the Lake!

¡Vive un exclusivo juego de escape al aire libre con total autonomía y salva a la Dama del Lago!

Erlebe ein exklusives Outdoor-Escape-Game in völliger Autonomie und rette die Dame vom See!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne