Saint-Malo Craft Beer Expo 1 bis Quai Duguay-Trouin Saint-Malo, dimanche 24 mars 2024.

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2024-03-24 12:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Événement phare de la scène brassicole française et étrangère, le Saint-Malo Craft Beer expo dévoile chaque année en mars quelles seront les tendances bière de l’année. Les Brasseries à l’affiche viennent présenter leurs meilleurs breuvages. À la cette année, c’est les 5 ans du festival alors on pousse les murs. 80 brasseries, des martelasses pour tout savoir sur les styles de bière, des ateliers accord Bières et Mets , de la bonne nourriture pour accompagner vos dégustations des DJs.

4 éditions ont suffi au Saint-Malo Craft Beer Expo pour ce placer à la tête des plus influant événements bière artisanale européens. À Saint-Malo les amateurs, experts et professionnels se donnent rendez-vous pour repérer et rencontrer les meilleures brasseries artisanales. Les brasseries Stars attendues, Les Intenables, Sacrilège, Cambier, La Débauche, Aérofab,, Skumenn pour les Françaises Gross, Laugar, Basqueland, Arpus et toujours 2 brasseries amies de Québec.

Vivre Saint-Malo Craft Beer Expo c’est bousculer ses papilles plus faire de merveilleuses rencontres.

Journée « Pro » : vendredi 22 mars 2024 de 9 h 30 à 17 h. Accès uniquement sur accréditation.

1 bis Quai Duguay-Trouin Quai Saint-Malo

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne



