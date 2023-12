Fabrication de jouets buissonniers 1 bis Place du Vieux Marché montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 17:00:00 Fabrique des jouets buissonniers pendant tes vacances.

Si tu profitais de tes vacances pour confectionner des jouets de plantes, avec quelques brindilles et d’autres richesses trouvées ça et là dans la nature. .

