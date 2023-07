Randonnée pédestre – Le chemin des Licornes à Mainsat – 9km 1 Bis Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Catégories d’Évènement: Chambon-sur-Voueize

Creuse Randonnée pédestre – Le chemin des Licornes à Mainsat – 9km 1 Bis Place Aubergier Chambon-sur-Voueize, 7 octobre 2023, Chambon-sur-Voueize. Chambon-sur-Voueize,Creuse Randonnée organisée de 9km – marche à allure modérée (2h30 à 3h) – prévoir de bonnes chaussures de marche.

Cotisation annuelle de 8€..

Organized 9km hike – moderate pace (2h30 to 3h) – bring good walking shoes.

Annual subscription 8? Caminata organizada de 9 km – ritmo moderado (2h30 a 3h) – llevar buen calzado para caminar.

Abono anual 8? Organisierte Wanderung von 9 km – Wanderung in gemäßigtem Tempo (2,5 bis 3 Stunden) – gute Wanderschuhe mitbringen.

