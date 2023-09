CONCERT 1 bis ferme de Girouet Grimaucourt-près-Sampigny Catégories d’Évènement: Grimaucourt-près-Sampigny

Meuse CONCERT 1 bis ferme de Girouet Grimaucourt-près-Sampigny, 23 septembre 2023, Grimaucourt-près-Sampigny. Grimaucourt-près-Sampigny,Meuse Au programme :

– Visite de la Ferme Brasserie

– Concert Rock Party

– Food truck burger + biscuterie 100% made in Meuse !

Bières de Terroir Extras

Bonne humeur, rencontres & partages. Tout public

Samedi 2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 . 0 EUR.

1 bis ferme de Girouet Brasserie Hop Farmer

Grimaucourt-près-Sampigny 55500 Meuse Grand Est



Program:

– Brewery Farm visit

– Rock concert party

– Food truck burger + biscuterie 100% made in Meuse!

Local beers Extras

Good humor, meeting new people & sharing En el programa:

– Visita a la granja cervecera

– Fiesta concierto de rock

– Food truck hamburguesa + biscuterie 100% made in Mosa

Cervezas locales Extras

Buen humor, conocer gente y compartir Auf dem Programm stehen:

– Besichtigung der Ferme Brasserie

– Konzert Rock Party

– Foodtruck Burger + Gebäck 100% made in Meuse!

Biere aus der Region Extras

