Dann’ Pierrefonds Village 1 bis chemin ernest Payet Saint-Pierre, 5 juillet 2023, Saint-Pierre.

Dann’ Pierrefonds Village 5 juillet – 25 octobre 1 bis chemin ernest Payet Toutes les propositions sont gratuites. Nous invitons les familles à réserver afin d’avoir toutes les informations concernant le spectacle et ou l’atelier le nombre de place est limitée suivant la jauge des spectacles et ateliers.

le projet :

Dans la continuité des actions mises en œuvre avec les habitants et jeunes du quartier de Pierrefonds, à la Réunion, depuis plusieurs années et suite au recensement effectué depuis 2021 pour connaître les envies en termes de pratique artistique, l’association Fée Mazine souhaite ouvrir le champ des possibles. Le projet “Dann’ Pierrefonds Village” permettra l’initiation à des formes de parcours artistiques, mêlant représentations artistiques et ateliers enfant-parent autour du spectacle vivant et offrira également une ouverture sur les arts visuels. Ce projet est proposé gratuitement aux familles du quartier, à l’occasion des vacances scolaires.

les objectifs du projet :

– Permettre l’accès à l’art et à la culture pour le plus grand nombre d’enfants

– Initier l’enfant à des pratiques artistiques et culturelles variées et de qualité

– Favoriser la rencontre entre l’enfant, les familles et l’artiste, sa pratique et son oeuvre

– Partager une activité artistique entre enfant et parent

– Offrir aux habitants du quartier de Pierrefonds des perspectives d’enrichissement personnel et collectif à travers la découverte et la pratique artistique

le territoire:

Quartier de Pierrefonds

Depuis 2015, le quartier de Pierrefonds est sorti du dispositif “ Politique de la ville ” et est un quartier en veille de la ville de Saint-Pierre, à la Réunion. Entre projets de développement et population en grandes difficultés économiques et sociales, le quartier de Pierrefonds est aujourd’hui encore un quartier pauvre (INSEE, 2018). Le centre actuel du quartier est composé d’un ancien site sucrier industriel en friche (fermé en 1970), de bâtisses créoles et de zones d’habitats différenciées (lotissements résidentiels et à caractère social). Pierrefonds compte à l’heure actuelle près de 2 000 habitants.

Au regard de ces éléments, l’enjeu de ce territoire, et de ce quartier en particulier, nous semble lié à la fois à son évolution démographique, à son développement socio-économique, et aux projets visant à tisser ou renforcer un lien social nécessaire au bien-être des habitants.

Dans ce cadre, un projet en direction des habitants du quartier de Pierrefonds prend tout son sens et est une entrée cohérente pour tisser et entretenir ce lien entre les populations, les familles, les différentes parties du quartier.

Les propositions se dérouleront à la maison de quartier de Pierrefonds, principal point de rassemblement des habitants et à la Kaz Fée Mazine, lieu d’accueil-enfant.

le planning

=> rencontre une fois / mois avec les familles du quartier et le médiateur de la maison de quartier de Pierrefonds

=> à chaque vacances :

– visites des expositions à la kaz fée mazine par l’artiste, suivi d’un atelier : à l’occasion du vernissage et lors d’ateliers spécialement dédiés. Un travail de conception (par l’équipe de Fée mazine) d’un livret ludique de rencontre à l’oeuvre sera réalisé à destination du public.

– proposition de spectacles jeune public à la maison de quartier.

– ateliers liés aux spectacles pendant les vacances et ateliers hors vacances pour ne pas décrocher du lien avec les jeunes habitants de Pierrefonds.

1 bis chemin ernest Payet 1 bis chemin ernest pay 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97451 La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0693931335 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T11:30:00+02:00 – 2023-07-05T13:30:00+02:00

2023-10-25T12:00:00+02:00 – 2023-10-25T14:00:00+02:00

© Fée Mazine