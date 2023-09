Atelier conte/spectacle histoire de trolls, histoire venue du Grand Nord 1 bis Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche, 4 janvier 2024, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

atelier conte/spectacle (avec un tapis de conte) histoire de trolls, histoire venue du Grand Nord

parent quinquin petit quinquin ( 1-6 ans),

les enfants sont actifs , ils peuvent manipuler les animaux et les personnages 10h00-11h00 9 euros pur un parent/1 enfant et 3 euros par enfant supplémentaire.

2024-01-04 10:00:00 fin : 2024-01-04 11:00:00. .

1 bis Chemin des Hautes Buttes Koul’Art Atelier

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



taller/espectáculo de cuentacuentos (con alfombra de cuentos) cuento de los trolls, una historia del Lejano Norte

padre quinquin petit quinquin (1-6 años),

los niños son activos, pueden manipular a los animales y personajes 10.00-11.00 9 euros para un padre/1 niño y 3 euros por niño adicional

märchenwerkstatt/Show (mit einem Erzählteppich) Geschichte von Trollen, Geschichte aus dem hohen Norden

elternteil Quinquin Kleiner Quinquin (1-6 Jahre),

die Kinder sind aktiv, sie können mit den Tieren und Figuren umgehen 10.00-11.00 Uhr 9 Euro für ein Elternteil/1 Kind und 3 Euro für jedes weitere Kind

