Ateliers été parent enfant de 8 à 15 ans 1 bis Chemin des Hautes Buttes Tourouvre au Perche, 8 juillet 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Koul’art Atelier vous propose dès cet été, des ateliers pour petits et grands, suivis d’un gouter l’après-midi !

« Fabrication couronne murale » Art floral.

2023-07-08 10:00:00 fin : 2023-07-08 12:00:00. .

1 bis Chemin des Hautes Buttes Koul’Art Atelier

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Starting this summer, Koul’art Atelier is offering workshops for young and old, followed by an afternoon snack!

« Mural wreath making » Floral art

A partir de este verano, Koul’art Atelier propone talleres para grandes y pequeños, ¡seguidos de una merienda!

« Hacer una corona » Arte floral

Koul’art Atelier bietet Ihnen ab diesem Sommer Workshops für Groß und Klein mit anschließendem Nachmittagsimbiss an!

« Herstellung eines Wandkranzes » Blumenkunst

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme