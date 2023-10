CULTIVA TON OC – APPRENEZ L’OCCITAN ! 1 bis Bd Du Guesclin Béziers, 28 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le CIRDOC vous propose des ateliers pour apprendre la langue et la culture occitane pour les grands débutants. Vous pourrez ainsi découvrir toute la richesse de la culture occitane lors de jeux, d’activités pratiques et de rencontres avec des artistes, des enseignants, des journalistes, des conférenciers… Sur inscription..

2023-09-28 17:30:00 fin : 2023-09-28 19:00:00. .

1 bis Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



CIRDOC offers workshops to learn the Occitan language and culture for absolute beginners. Discover the richness of Occitan culture through games, hands-on activities and meetings with artists, teachers, journalists, lecturers… Registration required.

CIRDOC propone talleres de iniciación a la lengua y la cultura occitanas. Podrá descubrir la riqueza de la cultura occitana a través de juegos, actividades prácticas y encuentros con artistas, profesores, periodistas y conferenciantes… Inscripción obligatoria.

Das CIRDOC bietet Ihnen Workshops an, in denen Sie die okzitanische Sprache und Kultur für absolute Anfänger erlernen können. Bei Spielen, praktischen Aktivitäten und Treffen mit Künstlern, Lehrern, Journalisten, Referenten usw. können Sie den ganzen Reichtum der okzitanischen Kultur entdecken. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE