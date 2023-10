Braderie du Secours populaire 1 bis allée du Château Monistrol-sur-Loire, 17 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Vêtements, livres, dvd.. à petit prix , vendredi 8h-11h30 et 13h30-17h30, samedi 9h-11h, maison paroissiale allée du Château..

2023-11-17 fin : 2023-11-18 . .

1 bis allée du Château Maison Paroissiale

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Clothes, books, DVDs… at low prices, Friday 8am-11.30pm and 1.30pm-5.30pm, Saturday 9am-11am, Maison paroissiale allée du Château.

Ropa, libros, DVD… a bajo precio, viernes de 8.00 a 11.30 h. y de 13.30 a 17.30 h., sábados de 9.00 a 11.00 h., Maison paroissiale allée du Château.

Kleidung, Bücher, DVDs… zu kleinen Preisen , Freitag 8-11.30 Uhr und 13.30-17.30 Uhr, Samstag 9-11 Uhr, Gemeindehaus allée du Château.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron