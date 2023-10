Le Game Cube de Toki – tournoi fifa 1 Bidart, 25 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Le tournoi Fifa sur grand écran de Toki-Toki est de retour ! Chaussez vos crampons et enfilez vos maillots, que le/la meilleur(e) gagne !

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Toki-Toki’s big-screen Fifa tournament is back! Put on your boots and jerseys, and may the best player win!

Reservations on the Toki-Toki library website

¡Vuelve el torneo Fifa en pantalla grande de Toki-Toki! Ponte las botas y las camisetas, ¡y que gane el mejor!

Reservas en la web de la biblioteca Toki-Toki

Toki-Tokis Fifa-Turnier auf Großbildleinwand ist wieder da! Ziehen Sie Ihre Stollenschuhe an und schlüpfen Sie in Ihre Trikots, möge der/die Beste gewinnen!

Reservierung auf der Website der Toki-Toki-Bibliothek

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Bidart