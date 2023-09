Les foulées roses 1 Bd Lasaosa Dax, 8 octobre 2023, Dax.

Dax,Landes

Marchez ou courez pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs parcours proposés : marche ou course de 7 km, marche nordique de 7 km et course à pied de 10 km. Ouvert à tous. Echauffement à 9h30..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 12:30:00. EUR.

1 Bd Lasaosa Parc des Arènes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Walk or run in support of the fight against breast cancer. Several routes on offer: 7 km walk or run, 7 km Nordic walk and 10 km run. Open to all. Warm-up at 9:30 am.

Camine o corra en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama. Hay varios recorridos para elegir: una caminata o carrera de 7 km, una marcha nórdica de 7 km y una carrera de 10 km. Abierto a todos. Calentamiento a las 9.30 h.

Gehen oder laufen Sie, um den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen. Mehrere Strecken werden angeboten: Gehen oder Laufen über 7 km, Nordic Walking über 7 km und Laufen über 10 km. Für alle offen. Aufwärmen um 9:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Grand Dax