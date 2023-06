Salon Vinoferia 1 Bd Lasaosa Dax, 17 juin 2023, Dax.

Dax,Landes

De 10h à 21h

Présentation et dégustation des vins par les vignerons et les producteurs locaux et fermiers.

Exposition photographiques de Max Loubère.

Moments musicaux « les Vinotes »

Espace restauration : 3 assiettes du terroir entre 10 et 14 €.

1 Bd Lasaosa Arènes

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 10am to 9pm

Presentation and tasting of wines by local winemakers and producers.

Photo exhibition by Max Loubère.

Musical entertainment by « les Vinotes »

Catering area: 3 local dishes from 10 to 14 ?

De 10.00 a 21.00 h

Presentación y degustación de vinos de viticultores y productores locales.

Exposición fotográfica de Max Loubère.

Animación musical a cargo de « les Vinotes

Espacio restauración: 3 platos locales entre 10 y 14 ?

Von 10 Uhr bis 21 Uhr

Weinpräsentation und -verkostung durch Winzer sowie lokale und bäuerliche Produzenten.

Fotoausstellung von Max Loubère.

Musikalische Momente « les Vinotes »

Gastronomiebereich: 3 regionale Teller zwischen 10 und 14 ?

