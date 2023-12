Cet évènement est passé Atelier Bien-être à l’Echoppe 1 Bd de la gare Guéret Catégories d’Évènement: Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-05-20 16:00:00

fin : 2023-05-20 18:00:00 Chaque 3ème samedi du mois de 16h à 18h.

Après-midis… « Bien-être au Naturel » Plantes et Argiles autour d’une tisane plaisir avec Isabel Sereno Naturopathe Herbaliste. Places limitées – 20€ par personne..

1 Bd de la gare

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

