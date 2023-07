Visite du Prieuré Saint-Joseph 1 avenue Victor Thiebaut brou sur chantereine Brou-sur-Chantereine, 17 septembre 2023, Brou-sur-Chantereine.

Visite du Prieuré Saint-Joseph Dimanche 17 septembre, 10h00 1 avenue Victor Thiebaut brou sur chantereine Entrée libre pour les piétons mais attention stationnement interdit dans le monastère. Il est préférable de stationner sur le parking de la mairie et de se rendre sur les lieux en petit train ou à pied.

Le Monastère Saint-Joseph est la maison mère des Bénédictines de Jésus Crucifié. Elles suivent la Règle de Saint-Benoît, avec quelques adaptations, car leur particularité est d’ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique (séquelles de maladie, handicap).

Au prieuré, vous aurez le plaisir de découvrir l’église circulaire. Attention de respecter l’ office de la messe dominicale de 11h et les offices de 15h et 15h45.

Les soeurs vous feront découvrir les bons produits monastiques, provenant de tous les monastères de France. (Miel, Alexion d’Aiguebelle, tisanes tilleul, menthe, savons, cartes …). Ces produits sont en vente.

A l’opposé de l’église, vous aurez aussi la possibilité de découvrir la glacière du château de Brou qui date du fin XVIIème siècle comme le château et fut construite par les propriétaires du château de Brou sur Chantereine.

1 avenue Victor Thiebaut brou sur chantereine 1 avenue Victor Thiebaut 77177 brou sur chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-brou-sur-chantereine/ https://www.brousurchantereine.info/ https://www.brousurchantereine.info/ A 20 kilomètres à l’est de Paris, le Monastère Saint-Joseph est la maison mère des Bénédictines de Jésus Crucifié. Elles suivent la Règle de Saint-Benoît, avec quelques adaptations, car leur particularité est d’ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique (séquelles de maladie, handicap). Ligne Paris Est/Meaux. Station Vaires Torcy. 12 mn à pied direction Brou 77177 ou Chelles. Possibilité de bus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

ville de Brou sur Chantereine